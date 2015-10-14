وزير البيئة لفلاحى الشرقية: "لا تصالح فى غرامات قش الأرز"

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن "القانون الجديد ألزم الفلاح بجمع قش الأرز ودورنا يقتصر علي المساعدات المادية، بينما منظومة تشغيل المكابس لا الحكومة تقدر عليها ولا الوزارة، ويلزمها المتعهدون من القطاع الخاص، مش موظف"، مشددا على أنه لا تصالح فى غرامات قش الأرز، وربما يتم توقيع غرامات أكبر، وأنا لا أهدد بالمحاضرولكن ننفذ القانون.

وأشار الوزير ، خلال لقائه بفلاحى الشرقية اليوم، إلى أن تشغيل المكابس سيكون فرصة لتوفير فرص عمل للشباب، خاصة لأبناء المزراعين في مجال المخالفات الزراعية، والذي سيحقق أرباحا وعملا محترما للشباب، موضحا أنه أعطي توجيهات بسحب المعدات من المحافظات التي انتهت من موسم الحصاد، لتوجيهها للشرقية، لسرعة إنجاز جمع القش وكبسه، لافتا إلى أنها المحافظة الوحيدة التي حازت علي أكبر كمية من المعدات، لأنها هي السبب الرئيسي للسحابة السواء لكونها أقرب جار.