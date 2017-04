ازياء كلاسيكية على خطى أودري هيبورن

عرفت الممثلة الأنيقة أودري هيبورن كواحدة من أيقونات الأناقة على مر السنوات، وعلى الرغم من أنها بدأت حياتها المهنية كممثلة في بداية الخمسينات واستمرت حتى ثمانينات القرن الماضي إلا أنها بقيت حتى هذا اليوم مصدر إلهام للعديد من المصممين، كما استوحت العديد من النجمات إطلالاتهنّ من أسلوبها الكلاسيكي الساحر، وفي السطور التالية نقدم لك خطوات بسيطة تمكنك من اتباع ستايل أودري هيبورن بأسلوب أنيق مناسب لهذا العصر .

استخدمي الأساسيات في خزانتك :

هناك قطع أساسية يجب أن تتوفر في خزانة كل سيدة، كالقميص الأبيض البسيط ، التنورة السوداء القصيرة، بالإضافة للفستان الأسود القصير الذي صاحب أودري هيبورن في العديد من إطلالاتها، اعتمدي على هذه القطع لتنسيق إطلالتك لتحصلي على لوك كلاسيكي وأنيق .

كيندال جينر وجيجي حديد نجمات أسبوع الموضة بلا منازع

اختاري الكلاسيكية والبساطة :

لم تكن أودري هيبورن من المهووسات باتباع موضة الموسم، بل كانت ملكة الإطلالات الكلاسيكية والبسيطة حتى كانت جملة Less Is More شعارًا لأناقتها وعلى الرغم من ذلك نجدها تجمع في إطلالاتها بين الرقي والفخامة من جهة، والأناقة الكلاسيكية من جهة أخرى . لتحصلي على إطلالة أودري هيبورت اختاري الفستان الكلاسيكي المستوحى من أزياء الخمسينات والستينات لتكوني متألقةً بلوك أنيق ومناسب لكل زمن.

اهتمي بكامل الإطلالة:

لن تكتمل إطلالتك الكلاسيكية بالفستان فقط، ولا تترددي في تزيينها بإكسسوارات لافتة، أو مجوهرات براقة كعقد ماسي أو بروش برّاق. واحرصي على أن تكملي إطلالتك بتسريحة شعر بسيطة وبعيدة عن التكلف والمبالغة لتحصلي على لوك جذاب من جميع النواحي .

سيعجبك أيضاً: