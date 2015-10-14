مدرب كولومبيا: يجب التحلي بالصبر لأن الفريق سيتحسن بتعاقب المباريات

(إفي): طالب الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، المدير الفني لمنتخب كولومبيا لكرة القدم، الجميع التحلي بالصبر بعد الخسارة أمام أوروجواي (0-3) في ثاني جولات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفريق يمر بمرحلة تجديد للدماء وسيتحسن بتعاقب المباريات.

وقال بيكرمان في تصريحاته عقب المباراة:"لدينا ثلاثة لاعبين يافعين في خط الدفاع، فنحن في مرحلة تجديد للدماء. يجب التحلي بالصبر لأننا سنتحسن بتعاقب المباريات".

وأضاف "الفريق يحاول التطور وتقديم أداء أفضل، وهناك لاعبون جدد لا يمتلكون الخبرة الكافية".

وقال المدرب الأرجنتيني إن الفريق افتقر للخبرة في التعامل مع الكرات الثابتة والتي أحرز منها المنتخب الأوروجوائي أحد أهدافه عبر القائد دييجو جودين.

وأشار في هذا الصدد "لقد خسرنا الكثير بفضل الكرات الهوائية. لقد أعددنا الفريق كثيرا في هذه النقطة، والتي تمثل نقطة قوة أوروجواي، كنا على دراية بهذا ولكننا لم نستطع إيقافهم".

وعن نتيجة اللقاء، عقب بأنها كانت "عادلة" على الرغم من تلميحه إلى أن "الشوط الأول كان متكافئا" حتى استطاع المنتخب الأوروجوائي التقدم في النتيجة عبر رأسية جودين.

وعن الطرد المباشر الذي تعرض له نجم الفريق خوان جييرمو كوادرادو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أكد بيكرمان أن لاعبه ليس من النوعية المؤذية ولكن المباراة شهدت الكثير من الاحتكاكات بين اللاعبين.