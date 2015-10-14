سواريز: خسرنا مباراة فتحدثوا عنا بهذا الشكل ونسوا أن برشلونة توج بالثلاثية

عاتب لويس سواريز مهاجم برشلونة منتقدي الفريق بعد تعرضه للخسارة أمام مضيفه سيفيليا في الجولة الأخيرة من الدوري.

وخسر برشلونة مباراته الثانية في الدوري بعدما تلقى هزيمة قاسية بأربعة أهداف مقابل هدف ضد سيلتا فيجو إضافة لفقدانه لقب السوبر الإسباني في بداية الموسم لصالح أثلتيك بلباو.

وقال الدولي الأوروجواني لقناة (TV3):"الموسم الماضي كان رائعا مع الثلاثية والآن لأننا خسرنا مباراة يحكمون علينا بهذه الطريقة".

وأضاف "نفتقد للحدة التي كنا عليها الموسم الماضي الذي بدأناه سيئا ثم تغير كل شيء في الدور الثاني".