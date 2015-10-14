بالفيديو.. شيرين تعتذر لجمهور «the voice»: أنتوا صح وأنا غلط

اعتذرت الفنانة “شيرين عبدالوهاب” للجمهور العربي ،وذلك بعد تعرضها لنقد وهجوم شديد من قِبل جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب حلقة أول أمس السبت من برنامج ذا فويس، عندما استخدمت حذائها للضغط به علي الزر الأحمر لتعبر بذلك عن إعجابها بالمشترك الجزائري ناصر عطاوي الذي قدم أغنية “كنت بدور عليه”.

وكتبت “عبدالوهاب” عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” قائلة: اعتذار للجمهور العربى وشكر لأجمل وأحلى فانز فى الدنيا على اللى عملتوا يوم عيد ميلادى ربنا يخليكوا ليا انتوا عائلتى الكبيرة”.

وقالت شيرين :”أنا أتعامل مع زرار ولكن انتوا تحبون مشاهدتي في أحسن صورة وبدون غلط، وأكيد أنتم صح وأنا اللي غلط.. وأنا آسفة مرة كمان”.