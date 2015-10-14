حكم مباراة الزمالك والنجم يدير إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين مازيمبي الكونجولي واتحاد العاصمة الجزائري للحكم الجامبي بكاري جاساما.

وأدار جاساما لقاء الزمالك والنجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية التي حسمها بطل مصر بثلاثة مقابل لا شيء وودع المسابقة بعدما خسر ذهابا 5-1.

وطرد جاساما مدافع الزمالك علي جبر في الدقيقة الخامسة بعد ضربه بدون كرة لمهاجم الفريق التونسي بغداد بونجاح.

وخسر الأهلي مع جاساما ضد المضيف المغرب التطواني بهدف دون رد في دور الـ16 من دوري الأبطال الموسم الحالي.

وسيدير المصري جهاد جريشة مباراة الذهاب التي ستقام يوم 31 أكتوبر المقبل على استاد عمر حمادي في الجزائر.