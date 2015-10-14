5 خطوات للعناية بجمال ساقيك

يهتم معظم السيدات بالشعر وبشرة الوجه على حساب الاهتمام بباقي الجسم، ممّا يؤدي إلى مفاجأتهن بقدمين مليئتين بالجفاف والتشقق. وقد تشعرين بعد سنّ الثلاثين بمشكلة أكبر، تتمثّل بترهل الساقين؛ فهل تريدين الوصول إلى هذه المرحلة؟ بالتأكيد لا، ولكن كيف يمكننا تدارك هذه المشكلة؟

ينصحك "سيِّدتي نت" بالقيام بخمس خطوات أساسية يومية لضمان الحفاظ على جمال ساقيك، وفق الآتي:

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1.اهتمّي بنزع شعرك الزائد باستخدام وسيلتي السكر "الحلاوة" أو الشمع، فهاتان الطريقتان لهما قدرة سحرية على تنظيف البشرة، والعمل على إزالة الخلايا الميتة منها، لتحصلي على جلد ناعم ومشدود، بالإضافة إلى تجديد خلايا البشرة مع نزع الشعر.

2.تجنبي جفاف الركبتين والكعبين؛ وذلك بوضع كريم قبل النوم، يومياً.

3.استخدمي ليفة الجسم وهي جافة، مرتين أسبوعياً، لإزالة الجلد الميت من البشرة ولتنشيط الدورة الدموية، ثمّ ضعي المرطب الخاص بك.

4.اهتمي بالمشي مرتين أسبوعياً، على الأقلّ، لشدّ الساقين وعدم ترهلهما.

5.بعد إزالة الشعر، قومي بمزج ملعقة من النشا مع ليمونة، وضعي المزيج على ساقك، واتركيه حتى يجفّ، ثمّ اشطفي ساقيك بالماء الفاتر، وامسحيهما بماء الورد، وضعي المرطّب الخاص بك، وستحصلين على لمعان وتألق رائعين لساقيك في الحال.

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