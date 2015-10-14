ألوان صبغات شعر النجمات للوقاية من سرطان الصدر

انتشر اللون الزهري في عروض الجمال، إذ أصدرت أغلبية العلامات التجارية مستحضرات لدعم مرضى سرطان الصدر. لكن للنجمات طرقهن الخاصّة في تذكير النساء بضرورة إجراء الصور الشعاعية، كما في دعمهن للوقاية من الإصابة بسرطان الصدر، لا سيما في هذا الشهر. اخترنا لك أجمل صبغات شعر النجمات باللون الزهري من وحي شهر أكتوبر.

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Cara Delvingne: اتجهت كلّ الأنظار نحو Delevingne في مهرجان الموسيقى Osheaga، عندما أطلت بشعر مستعار باللون الوردي. إذا كنت تحبين تغيير إطلالتك ولا تجرئين على صبغ شعرك باللون الزهري، يمكنك اعتماد طريقة كارا.

January Jones: اعتمدت خصلات باللون الزهري. إذا كنت تريدين اعتماد إطلالة من وحي هذا الشهر، ننصحك بتجربة الخصلات الزهرية الفاتحة، التي تناسب الشعر الأشقر.

Jenny McCarthy: اكتملت جرأتها بالشعر المصبوغ باللون الزهري القوي. ويعتبر هذا اللون مناسباً لصاحبات البشرة السمراء.

Gwen Stefani: اعتمدت أجمل ألوان الشعر الزهري، لا سيما مع خصلات شقراء تميل إلى الرمادي.

Natalie Dormer : اكتفت هذه النجمة بالقليل من الخصلات الزهرية الخفيفة. وكان هذا التغيير لافتاً.

Natasha Bedingfield : على الرغم من أنّ هذه النجمة صبغت شعرها باللون الزهري، فإنه بدا مختلفاً عن الأخريات بخصلات الأحمر الداكن عند أسفل الشعر.

Hilary Duff: أطلّت بشعر أشقر مع ظلال باهتة من الشعر الرمادي والبنفسجي عند نهايات الشعر.

Helen Mirren: اكتملت الجرأة مع هذه النجمة التي تبلغ 67 عاماً، والتي لا تزال تعشق روح التجدّد والتغيير.

Grimes: لست بحاجة إلى الطريقة المزدوجة للانطلاق من الأشقر إلى الوردي، إذ يكفي اتّباع طريقة Grimes باستخدام الأومبريه المعاكس.

Nicole Richie: قد يكون شعر قوس القزح لملكة النيون الوردي Richie الظلّ الأجمل من الشعر الزهري.

Kate Hudson : أطلت بشعر مخيط بخصلات شقراء ذهبية ناعمة مائلة إلى اللون الوردي.

Alicia Keys: أضافت تميّزاً لافتاً إلى شعرها الأسود مع هذه الخصلات الزهرية الرفيعة.

Dakota Fanning: إذا كنت تخجلين أو تخافين من صبغ الشعر بالألون القوية، فإن بإمكانك اتباع طريقة Fanning ، عبر صبغ نهايات الشعر بخصلات باللون الوردي الناعم والخفيف.

تابعي الصور لمزيد من الأفكار عن صبغات الشعر باللون الزهري.

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