أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ورشة تدريبية لجمعية التطور الديمقراطى بالسويس حول مراقبة الانتخابات

Google+ Print
ورشة تدريبية لجمعية التطور الديمقراطى بالسويس حول مراقبة الانتخابات ورشة تدريبية لجمعية التطور الديمقراطى بالسويس حول مراقبة الانتخابات
أقامت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى ظهر اليوم بالسويس، ورشة تدريبية لأعضاء الجمعية الممثلين عن نشطاء بالمجتمع المدنى ومحامين ووسائل إعلام على كيفية مراقبة انتخابات مجلس النواب ودور كل من المرشح والمراقب من أجل ضمان نزاهة الانتخابات.

خلال الورشة التى قدمها محمد خضر من مسئولى الجمعية ومحمد المليجى المحامى ومنسق الجمعية بالمحافظة تم شرح آليات المراقبة وطريقة تعامل مراقب الانتخابات مع رئيس لجنة الانتخابات والمواطنين ورصد سير العملية الانتخابية منذ فتح باب التصويت وحتى انتهاء عملية الفرز.

وقام ممثلو الجمعية بتسليم دليل على شكل كتيب لشرح كيفية مراقبة الانتخابات بالإضافة إلى توزيع كارنيهات اللجنة العليا الصادرة لمراقبى الجمعية، موضحين أن المراقب دوره رصد ومتابعة العملية الانتخابية فقط من أجل ضمان عملية الانتخابات والنزاهة.

كما قام المحاضرون بشرح عبر شاشات كيفية عملية الرصد للانتخابات بشكل إلكترونى وموثق، مؤكدا سلامة المراقب وعدم التهور لتغطية أى حدث قد يشكل خطورة على حياته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365