ورشة تدريبية لجمعية التطور الديمقراطى بالسويس حول مراقبة الانتخابات

أقامت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى ظهر اليوم بالسويس، ورشة تدريبية لأعضاء الجمعية الممثلين عن نشطاء بالمجتمع المدنى ومحامين ووسائل إعلام على كيفية مراقبة انتخابات مجلس النواب ودور كل من المرشح والمراقب من أجل ضمان نزاهة الانتخابات.

خلال الورشة التى قدمها محمد خضر من مسئولى الجمعية ومحمد المليجى المحامى ومنسق الجمعية بالمحافظة تم شرح آليات المراقبة وطريقة تعامل مراقب الانتخابات مع رئيس لجنة الانتخابات والمواطنين ورصد سير العملية الانتخابية منذ فتح باب التصويت وحتى انتهاء عملية الفرز.

وقام ممثلو الجمعية بتسليم دليل على شكل كتيب لشرح كيفية مراقبة الانتخابات بالإضافة إلى توزيع كارنيهات اللجنة العليا الصادرة لمراقبى الجمعية، موضحين أن المراقب دوره رصد ومتابعة العملية الانتخابية فقط من أجل ضمان عملية الانتخابات والنزاهة.

كما قام المحاضرون بشرح عبر شاشات كيفية عملية الرصد للانتخابات بشكل إلكترونى وموثق، مؤكدا سلامة المراقب وعدم التهور لتغطية أى حدث قد يشكل خطورة على حياته.