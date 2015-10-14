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تطوير ورفع كفاءة مدخل الإسماعيلية بأول طريق بورسعيد

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تطوير ورفع كفاءة مدخل الإسماعيلية بأول طريق بورسعيد تطوير ورفع كفاءة مدخل الإسماعيلية بأول طريق بورسعيد
قام المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة لمدخل الإسماعيلية بأول طريق بورسعيد من جهة منشية الشهداء، وصولا إلى التقاطع مع الطريق الدائرى بنطاق حى ثان الإسماعيلية والتى كانت تعانى منذ فترة من تراكمات القمامة والمخلفات والرتش.

ويشهد الطريق حاليا، إزالة جميع تجمعات وتراكمات القمامة والمخلفات وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى وعلى جانبى الطريق بالإضافة إلى صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الانارة وصيانة البلدورات بمعرفة عمال حى ثان.

تأتى هذه الجولة فى إطار استكمال تنفيذ أعمال خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير وتجميل ورفع كفاءة كل الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة وتنفيذا لتعليمات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بشأن تفعيل منظومة النظافة العامة والعمل على استعادة الوجه الحضارى للإسماعيلية.

رافق السكرتير العام فى جولته كل من الأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان الإسماعيلية وحسن بشير نائب رئيس المركز والمدينة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة أكد السكرتير العام للمحافظة على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم الأعمال وسرعة الانتهاء من الطريق فيما لا يزيد عن 15 يوما فقط حتى تستعيد المنطقة وجهها الحضارى الذى يليق باسم الإسماعيلية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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