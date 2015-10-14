مزكز الإعلام بالسويس يطلق مبادرة "روح أكتوبر من نصر لنصر"

أطلق مركز النيل للإعلام بالسويس ومكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بإدارة شمال المحافظة، مبادرة بعنوان "روح أكتوبر من نصر لنصر" لتوعية الطلاب بتاريخ مصر وصمود الشعب المصرى> وانتصاره بقوة وعزيمة على الكيان الصهيونى.

وأقيمت أولى فعاليات المبادرة أمس بمدرسة العاشر من رمضان الثانوية بنات؛ فى حضور الفدائى محمود الجلاد الذى يحمل عنوان "المجموعة 39 قتال بين الحقيقة والخيال".

وأسرد الفدائى محمود الجلاد عددا كبيرا من المواقف التى مرت به وزملائه أثناء الحرب والمقاومة الشعبية وعبور القناة، مشيرا إلى بطولة الفرقة 39 قتال وتعتبر أولى المجموعات التى نجحت فى عبور القناة والقيام بأعمال قتالية ورفع علم مصر على الضفة الشرقية وأسر إسرائيليين قبل عبور أكتوبر العظيم.

وفى نهاية اللقاء التقط الطلاب الصور التذكارية مع الفدائى وطالبوه بمزيد من اللقاءات معهم لمعايشة التاريخ المصرى عن قرب عن طريق الفدائيين أمثاله.