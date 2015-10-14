محافظ الفيوم ومدير الأمن يشهدان تدريبات قتالية لقوات فرق الأمن بالعزب

قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، يرافقه اللواء عبد العظيم نصر الدين مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، بزيارة لمقر قوات الأمن بالعزب لتفقد استعدادات القوات لتأمين الانتخابات لخروجها بصورة حضارية آمنة ومشرفة، بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية.

جاء ذلك، فى إطار الاستعدادات لتأمين العملية الانتخابية المقرر إجراؤها يومى 18 و19 أكتوبر الجارى.

خلال الزيارة شهد محافظ الفيوم ومرافقوه عروضا للمهارات القتالية بالسلاح وبدون سلاح، وتعامل القوات مع المواقف الأمنية المختلفة، وأساليب التعامل مع المشتبه بهم دون التعرض لأى خسائر، بالإضافة إلى تفتيش السيارات وغيرها من الإجراءات الأمنية الأخرى.

كما استعرضت القوات الأمنية عمل تشكيلات لأساليب فض أعمال الشغب وإجراءات تأمين المبانى والمنشآت والمقرات الانتخابية والتصدى لأى أعمال خارجة خلال عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، واختتمت الفعاليات بعرض عسكرى عام تضمن استعراض لكل أجهزة الأمن.

وفى نهاية الزيارة قام محافظ الفيوم ومرافقوه بتوزيع شهادات التقدير على الضباط وأفراد الصف والجنود المشاركين فى العرض، وأشاد المحافظ بالأداء المتميز لقوات الأمن والتدريبات والعروض القتالية التى قدموها، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتأمين العملية الانتخابية، حتى تخرج الانتخابات بشكل حضارى، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً لإنجاح العملية الانتخابية، وقرر المحافظ صرف حافز مادى للقوات تحفيزاً لهم على مواصلة الجهد والعطاء والمشاركة فى نشر الأمن فى ربوع البلاد.



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