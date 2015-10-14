متابعة تحويل المحاضر ضد الداعين للانتخابات بالمساجد للنيابة بالإسكندرية

كلف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، برئاسة أحمد عجيلة مدير الإدارة القانونية بالمديرية بتخصيص عضوين قانونيين، للمشاركة فى غرف العمليات التى تبدأ عملها يوم الجمعة القادم، لتسهيل إجراءات تحويل المحاضر المحررة فى أقسام الشرطة ضد الداعين للانتخابات فى المساجد إلى النيابة.

وقال الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل الوزارة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن يوم الجمعة القادم سيكون كارثة على المخالفين، قائلاً "المديرية ليست كما كانت أمس وأى محضر سيحرر ضد متشدد أو متطرف وخارج عن القانون لن نتنازل عنه إلا بتطبيق عقوبة الحبس عليه حتى تعود بيوت الله تحت قيادة الأوقاف".

وتابع: "أحذر كل من يسول له نفسه وأطلب منه أن يفكر بدل المرة ألف لأن الأوقاف تنشر رجالها بكل زاوية ولنا رجال لا يعرفهم أحد ويعرفون دورهم والمطلوب منهم لرصد المخالفات والأوقاف ليست فى خصومة ولا عداوة مع أحد بل ندعو الناس إلى الفضيلة والتلاحم والتعاون على البر والتقوى باعتبار ذلك وظيفتنا".