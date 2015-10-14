موظفوا المساحة بالشرقية يطالبون بمعاملتهم كعاملين فى هيئة اقتصادية

طالب العاملون بمديرية المساحة فى الشرقية، رئيس الوزراء ووزير الرى بصرف مستحقاتهم المتأخرة والمتمثلة فى حوافز الـ400% وبدل المخاطر 40% للفنيين و25% للإداريين.

وقال المهندس مجدى سليمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن وزير الرى السابق الدكتور محمد عبد المطلب وافق على أن تكون الهيئة المصرية العامة للمساحة هيئة اقتصادية وتفعيلها ضمن الهيئات الاقتصادية حسب اللائحة المالية لعام 2014، لكن رئيس الهيئة لم ينفذ القرار واللائحة المالية المعتمدة بتاريخ 27 يناير الماضى.

وأضاف جمال زعفران أحد العاملين: يجب تعديل وثيقة التأمين من 25 شهرا على أساسى 1992 إلى 50 شهرا على آخر أساسى لمرتب الشهر السابق للإحالة على المعاش مع النظر فى زيادته بنسبة سنوية، وإنشاء صندوق للعاملين بالمساحة أسوة بالمصالح الأخرى .

وأضاف زعفران أن العاملين بالمساحة فوجئوا بفاكس من الهيئة العامة للمساحة بخصم قيمة الحد الأدنى عن الراتب الأساسى على أن يصرف من بند الحوافز ما أوحى بأنهم سيقطعون مبالغ من الراتب وهو ما نرفضه.

وهدد العاملون بالمساحة بالدخول فى إضراب عن العمل مرة أخرى حال عدم صرف حافز الإثابة بقيمة 400% وصرف بدل المخاطر للفنيين 40% والإداريين بواقع 25% ورفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة إلى 50 شهرا على آخر أساسى للمرتب.



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