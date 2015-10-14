بالصور..طائرات الجيش فى سماء القاهرة للاحتفال بالعيد 42 للقوات الجوية

شاركت مجموعة من المقاتلات والطائرات التابعة للقوات الجوية المصرية فى المرور فوق سماء القاهرة والجيزة، احتفالًا بعيد القوات الجوية وبداية السنة الهجرية الجديدة ، حيث ظهرت الطائرات فى عدد من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مناطق عديدة فى القاهرة الكبرى.

وينشر "اليوم السابع" مجموعة من الصور الخاصة بمرور الطائرات فى سماء مصر، وتقديمها عددا من العروض الجوية، بالتزامن مع العيد الـ42 لسلاح الجو المصرى، الذى يخلد ذكرى معركة المنصورة، أكبر معركة جوية فى التاريخ الحديث، حاول العدو الإسرائيلى خلالها تنفيذ هجمة منظمة على القواعد الموجودة بمنطقة الدلتا، بهدف إضعاف التجميع القتالى للقوات، وإفقادها القدرة على دعم القوات البرية التى تمكنت من العبور إلى شرق القناة.



>