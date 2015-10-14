وثيقة تأمين بمليون جنيه لمستشارى قضايا الدولة المشرفين على انتخابات البرلمان

قرر نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار خالد زين الدين، التأمين على المستشارين المشاركين فى الإشراف على العملية الانتخابية، بمرحلتيها الأولى والثانية، وكذلك انتخابات الإعادة بمعرفة إحدى شركات التأمين الحكومية بما قيمته مليون جنيه لكل مستشار فى حالة الوفاة و750 ألف جنيه فى حالة العجز المستديم.

وأكد المستشار أمين عبد الرحيم سكرتير عام النادى أن هذه الخطوة تأتى إنطلاقًا من حرص النادى على سلامة مستشاريه، مشيرًا إلى أن النادى ناشد جميع مستشارى الهيئة بضرورة الاشتراك فى تلك الوثيقة.

وأعرب النادى - فى بيان له اليوم الأربعاء - عن امله فى أن تخرج الانتخابات النيابية فى أبهى صورة لاستكمال الاستحقاق الدستورى الثالث لخارطة الطريق، معربًا عن تمنياته لجميع أطراف العملية الانتخابية سواء الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية من جيش وشرطة وقضاة وهيئات قضائية ومعاونيهم بالسلامة والأمن والطمأنينة.

كما قرر نادى مستشارى قضايا الدولة تخصيص غرفة عمليات برئاسة رئيس النادى لمتابعة العملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها وكذلك كافة العقبات التى تواجه مستشارى الهيئة خلال إشرافهم على الانتخابات والتنسيق والتواصل مع الجهات المختصة من أجل تذليلها.