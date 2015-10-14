التنظيم الدولى يحتفل بالعام الهجرى بنشر مقالات تكفيرية لحسن البنا وسيد قطب

اختلفت جماعة الإخوان، عن باقى عموم المسلمين فى الاحتفال بمناسبة رأس السنة الهجرية، بعدما نشر الموقع الرسمى للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، مقالات قديمة لكل من حسن البنا، مؤسس الجماعة، وسيد قطب تتضمن معانى تكفيرية، فيما حرصت مواقع الجماعة فى نشر مقالات لقياداتها تحرض على استقبال العام الهجرى بمزيد من المظاهرات وأعمال العنف.

ونشر المركز الإعلامى لجماعة الإخوان فى لندن – التابع للتنظيم الدولى – مقالات لسيد قطب، حول استقبال العام الهجرى يتضمن دعوات لقواعد الجماعة بمزيد من السمع والطاعة داخل التنظيم، وتسليط الضوء على ما وصفه بـ"الجهاد".

وقال قطب فى مقاله: "إذا شئنا نحن اليوم أن نحتفل بيوم من أيامه، فلا يجوز أن نقرب هذا الاحتفال إلا إذا أعددنا أنفسنا، وأن نوعد نفسنا على الهجرة".. زاعما أن الجماعة لا تسعى لملْكٍ.

فيما جاء بمقال حسن البنا، الذى نشره موقع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، إن المخالفين لجماعة الإخوان آراؤهم فاشلة، مطالباً الجماعة بأن تقوم قوية حتى تجبر غيرها على السماع لقولها.

ويضيف: "نجد من العقوق لأنفسنا أن نرى الدنيا تحترق فى نيران الأهواء ولا نتقدم، ولو كان للأصوات الفردية أثر لاكتفينا بهذه الصيحات، والإنسان لا يسمع دائمًا إلا الصوت القوى".

يأتى هذا فيما نشرت مواقع الجماعة مقالات لقيادات إخوانية، تحرض فيها على التصعيد خلال استقبال العام الهجرى الجديد، ونشر موقع "نافذة مصر" مقالا للقيادى الإخوانى السعيد الخميسى يحرض فيه على التصعيد، زاعما أن كل أنصارهم فى كل البيوت سيخرجون فى مظاهرات.

بينما اعترف الدكتور عمرو دراج، رئيس المكتب السياسى لجماعة الإخوان، أن مفهوم "النظام يترنح" الذى استخدمته جماعة الإخوان عقب عزل محمد مرسى هو مفهوم خاطئ، ولم يمكن تحقيق أهداف الجماعة خلال الفترة الحالية.

وقال دراج، فى تصريحات على إحدى القنوات التابعة للإخوان، إن الجماعة تحتاج إلى سنوات كثيرة كى تحقق أهدافها، زاعما أن الجماعة لن تسعى إلى التصالح – على حد قوله.

من جانبه، قال خالد الزعفرانى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن إعادة موقع التنظيم الدولى نشر مقالات لمؤسس الجماعة وسيد قطب يحمل رسالة غير مباشرة من التنظيم بأن الجماعة لم تتخل عن الفكر التكفيرى، خاصة فى اختيار المقالات التى أعادوا نشرها.

وأضاف الزعفرانى لـ"اليوم السابع" أن سيد قطب دائما ما كان يصدر كتابات تتضمن معانى تحريضية، يدعو فيها قواعد الجماعة إلى استمرار العنف وعدم قبول الآخر، موضحاً أن وصف البنا معارضى الإخوان فى مقاله بأنهم ذوو آراء فاشلة يؤكد أن الجماعة كانت منعزلة عن الشعب المصرى منذ نشأتها وحتى الآن.