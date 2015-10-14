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حجاج أسر «شهداء الداخلية» يصلون القاهرة

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حجاج أسر «شهداء الداخلية» يصلون القاهرة حجاج أسر «شهداء الداخلية» يصلون القاهرة

أرشيفية

استقبل «مطار القاهرة» الدولي، اليوم الأربعاء، حجاج أسر شهداء أفراد ومجندي وزارة الداخلية، قادمين من جدة بعد أداء فريضة الحج.

وقال مدير إدارة العلاقات الإنسانية، اللواء طارق عطية، الذي كان في استقبال حجاج أسر الشهداء البالغ عددهم 206 حاجًا بالصالة الموسمية بمطار القاهرة إن رحلة حج أسر الشهداء مقدمة من «وزارة الداخلية» بناءً على تعليمات اللواء مجدي عبد الغفار، وذلك في إطار تكريم الدولة لشهداء الشرطة في عموم جمهورية العربية.

وأضاف أن وزارة الداخلية لا تنسى شهداءها ودورهم ومقدموه من تضحيات لصالح الوطن. ومن المنتظر وصول طائرتين قادمتين من خلال الساعات المقبلة وعلى متنها عدد من أسر شهداء الداخلية.

 

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