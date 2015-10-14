رئيس مهرجان القاهرة السينمائى تعلن تفاصيل الدورة “37″.. الثلاثاء المقبل

تعقد د. ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ،والناقد يوسف شريف رزق الله “المدير الفني للمهرجان” مؤتمراً صحفياً 12 ظهر الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر الجاري، بقاعة عايدة بفندق ماريوت الزمالك للإعلان عن فيلم افتتاح الدورة السابعة والثلاثين للمهرجان (11 – 20 نوفمبر 2015)،وأهم التظاهرات والفعاليات، وأيضاً الندوات الرئيسة التي تُصاحب هذه الدو رة،

ويتحدث في المؤتمر مديرو الأسابيع الموازية ، سيد فؤاد لأسبوع “السينما العربية”،أحمد حسونة لأسبوع “النقاد”وسعد هنداوي لأسبوع “سينما الغد”، بالإضافة إلى د.منى الصبان التي تتحدث عن ورشة المهرجان،والمنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي والمنتجة والمخرجة ماجي مرجان للحديث عن ملتقى السينما العربية .