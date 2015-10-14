أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"ديلى ميل": العلاقة الزوجية 4 مرات أسبوعيا تعالج حصوات الكلى

Google+ Print
"ديلى ميل": العلاقة الزوجية 4 مرات أسبوعيا تعالج حصوات الكلى "ديلى ميل": العلاقة الزوجية 4 مرات أسبوعيا تعالج حصوات الكلى
توصل فريق من الباحثين الأتراك إلى معلومات جديدة ومثيرة للدهشة تهم الملايين من مرضى الكلى حول العالم.

وأشارت الدراسة المنشورة على موقع "ديلى ميل" البريطانى، والتى أشرف عليها باحثون من مستشفى أنقرة للصحة والتدريب، أن ممارسة العلاقة الحميمة بمعدل 3 إلى 4 مرات أسبوعيًا يعد من الوسائل الطبيعية التى تساهم فى علاج حصوات الكلى وتساعد الجسم على طردها، وخاصة الحصوات صغيرة الحجم، والتى بلغ متوسط حجمها حسب التجارب 4.7 مم.

وزعمت الدراسة أنه بدلاً من الحصول على الأدوية أو الخضوع لأى أشكال العلاج، فيمكن ممارسة العلاقة الحميمة كبديل لها، قد أثبتت أنها أكثر نجاحا.

وأكد الأطباء الأتراك أن الأشخاص الذين مارسوا العلاقة الزوجية بمعدل 3-4 مرات فى الأسبوع تخلصوا من حصوات الكلى بنسبة أكبر مقارنةً بالأشخاص الذين لا يمارسون العلاقة بشكل منتظم، والأغرب أنهم يتمتعون بقدرة أكبر على التخلص منها مقارنةً بالأشخاص الذين يتناولون الأدوية الكيميائية المخصصة لحصوات الكلى.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الإثارة الجنسية وممارسة العلاقة الزوجية يساهم فى تعزيز إفراز النترات، والتى تساهم فى استرخاء حالب الكلى، وبالتالى تمر حصوات الكلى بشكل أكثر سهولة، وكما أن هناك نظرية أخرى تشير إلى أن شعور الرجل بالنشوة عقب الممارسة تساهم فى ارتخاء عضلات الحالب.

وفى الوقت نفسه، أكدت دراسة نشرت بدورية " Annals of Emergency Medicine" أن الأدوية تتمتع بفاعلية أكبر من العلاقة الزوجية فى التخلص من الحصوات الأكبر حجماً.

ومن أشهر أنواع حصوات الكلى: حصوات الكالسيوم والأوكسالات وحمض اليوريك، وتتفاوت أحجامها، وقد يصل فى بعض الأحيان إلى 5 سم، وقد يكون أكبر من ذلك.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Urology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365