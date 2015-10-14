فوائد مذهلة لشرب الماء بالعسل يوميًا على جسم الإنسان

نشر موقع "سونتيه بلاس" الفرنسى المهتم بآخر التطورات المتعلقة بصحة الإنسان مقالة عن فائدة شرب الماء بالعسل النحل يوميًا، وأوضح خلاله بعض المواد التى يتضمنها العسل الأبيض وقدرته الفائقة على الوقاية من الكثير من الأمراض.

وأشار الموقع إلى أن عسل النحل من أكثر السكريات فائدة لجسد الإنسان لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات لا يستطيع جسم الإنسان أن يتخلى عنها، فهو يحتوي على أكثر من 80% من الكربوهيدرات وغنى بمادة الفراكتوز والجلوكوز، وهما عنصران من السكريات البسيطة التي يتم هضمها بسهولة من قبل الجسم ولا تزيد الوزن، إضافة إلى كونه غني بالمواد المضادة للأكسدة، ويساعد على تحييد الجذور الحرة التي تهاجم الخلايا السليمة ويمكن أن تعزز أمراض القلب والشرايين وحتى السرطان.

ووفقاً للموقع ذاته، هذه االمادةغنية بـ(فيتامين C، B6، الثيامين والنياسين)، 22 الأحماض الأمينية والمعادن (الكالسيوم والزنك والصوديوم والبوتاسيوم والحديد والفوسفور والنحاس) التي تعزز الجسم والوقاية من الأمراض.

كما ذكر الموقع طريقة تحضيره، وهى عبارة عن وضع العسل النقى مع الماء الدافئ، وتناوله مرتين بشكل يومى أحدهما فى الصباح والأخرى فى المساء قبل النوم مباشرة، وفى غضون أسبوع واحد فقط ستكون فوائده ظهرت على البشرة وصحة الجسد وطاقته.

ومن الفوائد التى تحل على جسد الإنسان تقوية جهاز المناعة، والقضاء على جلطات الدم والمشاركة في علاج التهاب الشعب الهوائية، إضافة إلى إزالة المخاط الزائد من الرئتين والقضاء على الطفيليات من الجهاز الهضمي والتخلص من السموم وتنظيم عملية الهضم.

كما يساهم العسل الأبيض أيضًا فى قتل البكتيريا الضارة في المعدة وتحسين وظائف الكلى ومنع الإمساك وتخفيف الإسهال ولديه قدرة على مكافحة العدوى ومنح الطاقة للجسم وفقدان الوزن عن طريق الشعور بالشبع.