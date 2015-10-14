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القبض على النساء المتورطات في مشاجرة محطة الوقود

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القبض على النساء المتورطات في مشاجرة محطة الوقود القبض على النساء المتورطات في مشاجرة محطة الوقود

أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، عبر حساب القيادة العامة لشرطة دبي الرسمي على انستغرام أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بفيديو واقعة مشاجرة في محطة للوقود الذي تداوله نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه تم القبض على أربع نساء من الجنسية العربية وهن تحت تأثير المشروبات الكحولية و عليهن سوابق وبلاغات منها اعتداءات وقضايا مالية. وأضاف أنه تم القبض على الشخص الذي قام بتصوير المقطع واثنين من أصدقائه من الجنسية الآسيوية الذين قاموا بنشر التسجيل.

وذكر أن قانون الجرائم الإلكترونية يؤكد وبوضوح على تجريم كل المشاركين في مثل هذه الجرائم، سواء كان بالظهور أو الإعداد أو التصوير أو إعادة الإرسال.

وشدد على ضرورة احترام القانون سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام، مطالباً أفراد المجتمع بالبعد وعدم استخدام الألفاظ غير اللائقة أو القيام بالترويج أو نشر أي سلوك يخالف القانون.

 

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