السفير الروسى فى دمشق: المعارضة المعتدلة التى يتحدث عنها الغرب "متطرفة"

حدد السفير الروسي في سوريا الاربعاء اللائحة الدقيقة للجهات التي يستهدفها قصف الطيران الحربي الروسي مؤكدا ان مقاتليها الذين يصورهم الغرب بأنهم "ثوار" ليسوا إلا "متطرفين" وارهابيين" مستثنيا الجيش السوري الحر.

وأكدت روسيا منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30 سبتمبر ضرب أهداف تابعة داعش.

لكن بعد الانتقادات الاولى الامريكية والأوروبية التي اتهمت موسكو بتركيز ضرباتها على مناطق لا وجود للتنظيم الجهادي فيها، عدلت الدبلوماسية الروسية خطابها مشيرة إلى استهداف طائراتها جهاديي تنظيم داعش وكذلك جبهة النصرة، فرع القاعدة في سوريا.

وذكر الكساندر كينشتشاك بانه مع تنظيم داعش وجبهة النصرة "كل شيء واضح: فهاتين المنظمتين تعتبران ارهابيتين بنظر الجميع وتندرجان على اللائحة السوداء لمجلس الأمن الدولي".

كما اعتبر ان المجموعات الاربع الاخرى التي تقاتل جيش الرئيس السوري بشار الاسد او تنظيم الدولة الاسلامية تحيط بها "تكهنات وتشويه ومحاولات لتصوير مجموعات قطاع الطرق هذه على انها مجموعات ثوار، وأعضاء في الجناح المسلح للمعارضة السورية المعتدلة".

وتابع كينشتشاك "مع بروز مجموعات راديكالية بصروة تدريجية خلال الحرب الاهلية في سوريا، فان الجماعات التي زعمت انها من المعارضة المعتدلة اما تعرضت للهزيمة او ابتلعتها جماعات اسلامية تقدمت إلى الواجهة".

وأضاف ان "ما يسمى مجموعات معتدلة توفر باغلبيتها غطاء سياسيا لجرائم المتطرفين الدينيين، واتهم السفير على الاخص جماعة "جيش الإسلام" وهي اهم القوى المعارضة في منطقة دمشق بقيادة زهران علوش، "بالمسؤولية عن اطلاق قذائف هاون ادت إلى سقوط المئات من الضحايا المدنيين" في العاصمة السورية.

كما تستهدف الضربات الروسية عدة مجموعات ابرزها "جيش الشام" المؤلفة بحسبه "من عناصر سابقين في جبهة النصرة معروفين بالشراسة وايديهم غارقة في الدماء حتى المرفقين".

ويتواجد جيش الشام المؤلف من معارضين معتدلين وإسلاميين في محافظة حلب.

>