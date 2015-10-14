إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال شرق الخليل

أصيب طفل فلسطينى بعيار معدنى مغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، والاعتداء بالضرب، خلال تجدد المواجهات اليوم الأربعاء، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة صوريف شمال شرق الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية فى الهلال الأحمر الفلسطينى أن الإسعاف التابع للهلال نقل طفلا يبلغ من العمر 13 عاما، إلى مستشفى عالية الحكومى بالخليل، بعد إصابته بعيار معدنى مغلف بالمطاط تحت العين، كما أصيب العديد بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلى بالضرب المبرح على الفتى عمر حسين جمعة الحيح (17 عاما) قبل اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة.

وأكدت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدة منازل فى البلدة، وانتشروا فى الحقول القريبة من المواجهات، ويقومون بعملية تصوير للفلسطينيين المتواجدين فى المكان.

من جهة أخرى، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى النار على سيارات الفلسطينيين عند مدخل النبى صالح، وواصلت لليوم الثالث على التوالى إغلاق مدخل القرية الواقعة شمال مدينة رام الله.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت اليوم كل السيارات التى اقتربت من المدخل، بإطلاق النار عليها من البرج العسكرى المجاور للقرية.

وأضافوا أن قوات الاحتلال مستمرة ومنذ أمس الأول، فى اقتحام القرية وتفتيش منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها، والتى كان آخرها منزل محمود على التميمى، بذريعة إطلاق النار على البرج العسكرى التابع للاحتلال أمس الأول.

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