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وفاة معتقل فلسطينى داخل السجون الإسرائيلية

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وفاة معتقل فلسطينى داخل السجون الإسرائيلية وفاة معتقل فلسطينى داخل السجون الإسرائيلية
ذكر نادي الأسير الفلسطيني ان معتقلا فلسطينيا لدى اسرائيل توفي الأربعاء نتيجة اصابته بجلطة دماغية قبل أيام.

وذكرت فداء نجادة المتحدثة باسم النادي بان مصلحة السجون الاسرائيلية ابلغت محامي النادي ان فادي الدربي (30 عاما) توفي نتيجة اصابته بجلطة دماغية.

وكان الدربي يقضي حكما بالسجن لمدة 14 عاما لأسباب أمنية امضى منها 9 سنوات، واعلن عن دخول الدربي في حالة موت سريري قبل ايام، عقب اصابته بجلطة دماغية.

ويقول نادي الأسير ان 600 حالة مرضية بين المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، من اصل حوالي 7 الاف اسير تحتجزهم اسرائيل في سجونها ،ومن بين هؤلاء المرضى، هناك 180 حالة مرضية بحاجة إلى متابعة طبية مستمرة.
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