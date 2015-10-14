عناصر القاعدة تسيطر على مبنى السلطة المحلية فى زنجبار

سيطرت عناصر من تنظيم القاعدة على مبنى السلطة المحلية بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين مسقط رأس الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

ونقل موقع هنا عدن الأخبارى عن مواطنين فى زنجبار أن مجموعات من تنظيم القاعدة الممولين من الرئيس السابق على عبد الله صالح سيطرت على المبنى وأخرجت عناصر المقاومة منه دون حدوث أى مواجهات.

وكان تنظيم القاعدة قد أستولى على مساحات كبيرة من محافظة أبين فى أعقاب ثورة 2011 وبعد تولى الرئيس عبد ربه منصور هادى السلطة قامت قوة من الجيش اليمنى قوامها 25 ألف جندى بتحرير المحافظة من القاعدة وهرب عناصرها خارج المحافظة.

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