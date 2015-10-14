إغلاق مطار تونس قرطاج الدولى 3 أيام للصيانة

أعلن ديوان الطيران المدنى والمطارات التونسى غلق مطار تونس قرطاج الدولى بسبب أعمال الصيانة بدء من اليوم الأربعاء الساعة الرابعة عصرا بتوقيت تونس وحتى يوم 16 أكتوبر وتحويل بعض الرحلات إلى مطار المنستير.

وقالت مديرة مكتب مصر للطيران بتونس غادة الخطيب، فى تصريح، أن الشركة كانت مبلغة مسبقا بهذه التعديلات وتم إلغاء رحلات مصر للطيران خلال هذه المدة وإبلاغ العملاء بالإلغاء منذ حوالى شهر.

وأضافت الخطيب أن الشركة سيرت آخر رحلة لها اليوم الساعة الثانية عشر إلا ربع ظهرا، على أن تستأنف رحلاتها بإنتظام اعتبارا من يوم السبت القادم.

يذكر أن مصر للطيران تسيير يوميا رحلة من القاهرة إلى تونس وأخرى من تونس إلى القاهرة.

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