دليل على صحتك.. كبر حجم الفخذين عند المرأة يحميها من الإصابة بالسكر

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، حيث أفادت بأن النساء اللاتى يتميزن بكبر حجم الوركين أقل عرضة للإصابة بمرض السكر من النوع 2.

وقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن حجم الوركين يرجع إلى جين يسمى “KLF14” الذى يرتبط بتقليل خطر الاصابة بالسكرى من النوع 2، وهو المنظم الرئيسى لمخازن الدهون فى جسم المرأة.

ووجد فريق الباحثين أن جين “KLF14”ينظم المئات من الجينات الأخرى العاملة فى الخلايا الدهنية، وله دور قوى فى تغيير هيكل ووظيفة تلك الخلايا.

وقالت كبيرة الباحثين كيرين سمايل، باحثة علوم الجينوم فى كلية كينجز فى لندن بإنجلترا، إن معظم الجينات ترتبط مع داء السكرى من النوع 2 فى البنكرياس، مشيرة إلى أن ما هو مختلف فى جين “KLF14” هو أنه يعبر عن الأنسجة الدهنية.

وأشارت سمايل إلى أن التغيرات فى الجينات تؤثر على حساسية الناس للأنسولين، وهو الهرمون الذى ينظم السكر فى الدم، لافتة إلى أن داء السكرى من النوع 2 يتطور عندما يصبح الجسم أقل استجابة للأنسولين.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى “Health Day News”.

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