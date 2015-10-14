المشى بيحرق بس الجرى أحسن.. دوس بنزين أكتر تحرق دهون أكتر

المشى وسيلة رائعة لحرق السعرات الحرارية الزائدة، ولكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن المشى السريع يحرق كمية أكبر من الدهون وبسرعة أعلى.

ووجد الباحثون من جامعة ولاية أوهايو، أن تغيير وتيرة المشى يمكن أن يحرق 20% من السعرات الحرارية أكثر من المشى البطىء.

وأوضح الباحث مانوج سرينيفاسان، أستاذ الهندسة الميكانيكية والفضاء، أن السرعات المتغيرة يمكن أن تزيد من السعرات الحرارية.

وقال سرينيفاسان إن المشى بأى سرعة يحرق نسبة من الدهون، ولكن عندما تغير السرعة، كأنك تضغط على دواسة البنزين، إذا جاز التعبير، فإنك تغير الطاقة الحركية وهذه العملية تحرق بالتأكيد المزيد من السعرات الحرارية.

وأظهرت الدراسة أن الناس يميلون إلى المشى ببطء أكثر عندما تكون المسافة قصيرة، ولكن تزيد سرعتهم إذا كانوا يسيرون مسافات أبعد.

ونشرت نتائج الدراسة فى عدد سبتمبر من مجلة الرياضة، وجاءت مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى “Health Day News”.