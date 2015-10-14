«أم الشهداء» و«شيخة المحامين» و«المطربة السياسية».. رموز تاريخية تحت «القبة»

تقرير: عايدة رضوان

نساء حُفرت اسمائهن على صفحات التاريخ، فحين آمن بأنفسهن، حطمن قيودًا كانت قد فرضت عليهن، فأحدثن أسفل «القبة» من الانجازات، ما كان كفيلًا لأن تُخلِد اسمائهن.

«أم المقاتلين الشهداء»

راوية عطية، هي أول إمرأة تدخل البرلمان المصري بعد الثورة في الـ 14من يوليو 1957م، والمُلقبة بـ”أم المقاتلين الشهداء”، حيث أنشأت جمعية نسائية لرعاية أسر المقاتلين والشهداء، وهي أول إمرأة تعمل كـضابطة في الجيش المصري، عقب بدء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م، فضلًأ عن اختيارها “الأم المثالية” لعام 1976م، وحصولها على نوط الواجب من الطبقة الأولى من الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، لخدمتها في العمل التطوعي لمدة 30 عامًا، وهي من أمن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بكفاح المرأة المصرية من خلالها، قائلًا:” أمنت بكفاح المرأة المصرية من كفاح السيدة راوية عطية”.

ولدت راوية عطية، في الـ 19 من إبريل 1926م، في مُحافظة الجيزة، وكان والدها من الرواد الأوائل في العمل السياسي، وهو شمس الدين عطية، والذي عمل سكرتيرًا عامًا لمُحافظة الغربية، وكان قد تعرض للسجن بسبب أرائه السياسية، ما كان له أكبر الأثر في تكوين شخصيتها، فعند بلوغها الـ 13 من العُمر، حرصت “راوية”، على الاشتراك في كل مظاهرةٍ قامت بها المدرسة ضد الاستعمار، وفي إحدى المرات أُصيبت برصاصة، وحملتها هدى شعراوي على ذراعيها لتداوي جراحها، وكان ذلك عام 1936م، بعد توقيع مُعاهدة 1936م مُباشرةً.

وحصلت “راوية”، على عدة شهاداتٍ جامعية في مجالات مُختلفة، وهي : “الليسانس من كلية التربية جامعة القاهرة عام 1947م، دبلومة في التربية وعلم النفس – وماچستير في الصحافة – ودبلومة في الدراسات الإسلامية”، واشتغلت “راوية”، في التدريس لمدة 15 عامًا، كما تدربت على يد الكاتبين الكبيرين الراحلين مصطفى أمين وعلي أمين، لتشتغل في مجال الصحافة لما يُقارب فترة الـ 6 أشهر.

وحين أضحى من حق المرأة المصرية، وللمرة الأولى الإدلاء بصوتها في الانتخابات، فضلًا عن ترشحها في الانتخابات البرلمانية، بعد صدور دستور مصر 1956م في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، سارعت راوية للترشح لعضوية مجلس الأمة “البرلمان المصري حاليًا”، في الانتخابات اللى أقيمت عام 1957م عن محافظة القاهرة، وكانت قد نجحت بعدما حصدت 11.807صوت، ودخلت التاريخ باعتبارها أول إمرأة في مصر والدول العربية، تنجح فى الانتخابات البرلمانية، ويذكر أن مجلس الأمة عام 1957م لم يستمر سوى فترةٍ وجيزة، وكان برئاسة الراحل عبداللطيف بغدادي عضو مجلس الثورة، وحين خسرت “راوية” في تجديد عضويتها في انتخابات مجلس الأمة “البرلمان المصري”، عام 1959م، نتيجة انشغالها في مجال حقوق المرأة، فضلًا عن إنضمامها لأنشطة الصليب الأحمر عقب ذلك، فإنضمت للحزب الوطني المصري، ورشحت نفسها لعضوية مجلس الشعب في انتخاباتها عام 1984م، ونجحت في تجديد عضويتها في البرلمان المصري.

وناقشت “راوية”، خلال فترة انتخابها، بيان وزير الشئون الاجتماعية، والعمل حول مشاكل الأسرة، كما طالبت من وزير الشئون الاجتماعية، بتنفيذ المشروع الخاص بإنشاء مكاتب للتوجيه الأسري والاستشارات الزوجية، وذلك لحل مشكلات الأسرة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، مُطالبةً بتعميم هذه الفكرة في جميع أنحاء الجمهورية، وأن تتولى الوزارة الإشراف عليها.

وكان لها أبلغ الدور بأن طالبت الوزير، بأن تتعاون لجنة العادات والتقاليد بوزارة الشئون الاجتماعية مع وزارة الإرشاد القومي للقضاء على العادات والتقاليد، التي لا تتماشى مع ما يُسيء إلى سمعة مصر في الخارج، كما طالبت بتعديل مشروع لائحة الجامعات لتطويره.

«شيخة المحامين»

تعتبر الدكتورة مُفيدة عبدالرحمن، أول مُحامية مصرية، والتي لُقبت بـ “شيخة المحامين”، وهي إحدى أهم النساء تحت قبة البرلمان، وكان لها عدة معارك داخل البرلمان بعدما نجحت في الانتخابات عام 1964.

ولدت مُفيدة عبدالرحمن، عام 1914م بالدرب الأحمر، وحصلت على ليسانس الحقوق، لتكون أول فتاة تلتحق بكلية الحقوق 1935م، وكانت أول من تمارس المحاماة، وتفتح مكتبًا خاصًا بها، وأول سيدة تشغل منصب عضو بمجلس إدارة بنك، وفضلًا عن استمرارها لـ 17 عامًا داخل البرلمان، وكانت من أهم المطالب التي رفعتها مفيدة عبد الرحمن في البرلمان، سرعة تعديل المادة الخاصة بالحضانة، وضرورة رفعها لـ9 سنوات بدلًا من 7 سنوات للولد، ومن 9 إلى 11 سنة للبنت وإضافة 3 سنوات أخرى لها بعد ذلك يضم الابن للأصلح من الأبوين، وناقشت مشكلة خصم استبدال المعاش مدى الحياة للموظفين بالحكومة لكن لم تنجح إلا أن يكون الخصم حتى سن الستين فقط.

ويأتى إصرار “مُفيدة”، على تعديل قانون يحمي الورثة المستحقين في المعاش من استيلاء الدولة على نصيب من يتوفى، أهم المعارك الشرسة التي خاضتها داخل البرلمان، والتي كانت تؤكد أن هذا النصيب من الضروري توزيعه على باقي الورثة.

«المطربة والسياسية فايدة كامل»

تُعتبر فايدة كامل، من أشهر البرلمانيات في تاريخ مصر، ورشحها تاريخها البرلماني، لأن تدخل موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية العالمية، كأقدم برلمانية في العالم، وذلك لنجاحها في الاحتفاظ بمقعدها في البرلمان لمدة 34 عامًا مُتصلة منذ 11 نوفمبر عام 1971م، وحتى نهاية الفصل التشريعي عام 2005م.

وعلى الرغم من عدم استمرار “فايدة”، في مشوارها الفني، والذي قضت فيه عشر سنوات فقط، إلا أنها تمكنت من تحويل مسارها الفني إلى مسار سياسي مُثيرٍ للجدل على مدى 34 عامًا، واقتحمت عالم السياسة لأول مرة عام 1966م، ورشحت نفسها في الانتخابات البرلمانية أمام 13 رجلًا، وفازت عليهم بأغلبية الأصوات، وكانت بذلك أول فنانة مصرية تدخل البرلمان، وظهرت الراحلة كمُدافعة شرسة عن المرأة، وطالبت أثناء عملها السياسي والنيابي بحقوق المرأة كما نَصْ عليه في الدستور خاصةً في قانون الأحوال الشخصية، وقانون الخُلْع، وقانون إعطاء الجنسية المصرية لأبناء الأم المتزوجة من أجنبي، وكانت أخر أعمالها في رئاستها للجنة الثقافة والإعلام والسياحة، هوإعدادها لمشروع قانون الحفاظ على التراث السينمائي المصري، وهو قانون من شأنه أن يحفظ لذاكرة الأمة المصرية الأفلام السينمائية، والتي تعتبر تدوينًا وتسجيلًا لثقافة الشعب المصري، وحماية هذه الأفلام، في ظل عصر العولمة والسماوات المفتوحة التي تسعى جاهدةً لطمس ثقافتنا المصرية، رافعةً شعار ” المرأة نصف المجتمع”.