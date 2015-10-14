وصول 3 الآف طن بوتاجاز لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد، اليوم، لاستقبال السفينة «جاز ايجين» و على متنها 3 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

كما استقبل ميناء الادبية السفينة «سما» وعلى متنها 1500 طن بضائع عامة قادمة من العقبة، يشهد ميناء السخنة، اليوم، مغادرة السفينة «كوتا كاريون» وعلى متنها 616 حاوية بوزن 14274 طن متجهة إلى العقبة.

يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة «الحرية» وعلى متنها 18 شاحنة، و8 راكب، كما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 1045 راكب و29 شاحنة و43 سيارة، والسفينة «نما اكسبريس» وعلى متنها 58 شاحنة و 11 راكب.

يشهد ميناء نويبع، اليوم، استقبال العبارة «ايلة» وعلى متنها 307 راكب، و 3 سيارة كما تغادر العبارة “ايلة” و على متنها 810 راكب و 9 تريلا و 5 سيارة و 240 طرد سمك، و السفينة «سينا» وعلى متنها 11 براد و 5 تريلا و 195 طرد سمك.