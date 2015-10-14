مدرب البرتغال يصف رونالدو بكلمة واحدة.. ويصرح: جلوسه احتياطيا مستحيل

أشاد فرناندو سانتوس مدرب البرتغال بقائد الفريق كريستيانو رونالدو أثناء حضوره حفل تسلم الأخير جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2014-2015.

وحصد نجم ريال مدريد الحذاء الذهبي للمرة الرابعة ليصبح أكثر لاعب في التاريخ ينال الجائزة والوحيد الذي توج بها في دوريين مختلفين إذ حققها من قبل بقميص مانشستر يونايتد.

وتمنح الجائزة لصاحب أكبر عدد من الأهداف في كل الدوريات المحلية في قارة أوروبا. وسجل رونالدو 48 هدفا الموسم المنصرم في الليجا.

وسؤل سانتوس عن كلمة يصف بها رونالدو أثناء الحفل فأجاب قائلا:"الطموح".

وأضاف "جلوس رونالدو على دكة البدلاء أمر مستحيل. لابد أن يتواجد دائما في الملعب".