ضبط سائقين "مخدرين"و885 مخالفة فى حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور حملة، أسفرت عن تحرير وضبط 885 مخالفة والقبض على سائقين أثناء قيادتهما تحت تأثير المخدرات، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شملت المخالفات - التى ترأسها العميد حمدى عبدالنبى وكيل إدارة المرور - تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط - 326 مخالفة متنوعة "نموذج 125" و125 مخالفة إزالة ملصقات و212 مخالفة انتظار خاطئ و 1حجز سيارة و115 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو22 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و52 مخالفة تجاوز السرعة "ردار"، وسحب 8 لعدم الصلاحية الفنية وسحب 5 رخص لمخالفة البيئة.