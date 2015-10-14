شقيقان يقتلان عاملا شكا فى سرقته أنبوبة بوتاجاز فى القليوبية

شهدت مدينة بنها مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن مقتل عامل على يد شقيقين لشكهما فى سرقة المجنى عليه أنبوبة بوتاجاز الخاصة بهما، تم نقل الجثة إلى المستشفى لحين تصرف النيابة، وتحرر المحضر رقم 2462 إدارى قسم ثان بنها لسنة 2015م، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز بنها بالواقعة.

وتبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية قيام "آمال.ك.ع" 19 سنة ربة منزل ومقيمة ميت راضى مركز بنها بقيام بتحرير محضر ضد كل من "محمد ع.ا" 30 سنة نجار مسلح ومقيم عزبة المربع دائرة القسم، وشقيقه "أحمد ع" 28 سنة نجار مسلح ومقيم ذات الناحية بالتعدى على زوجها "يوسف شعبان" 22 سنة عامل ومقيم ميت راضى – مركز بنها، بالضرب محدثين إصابته بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وتوفى أثناء إسعافه، وذلك لاعتقاد المشكو فى حقهما بقيام المجنى عليه بالاستيلاء على أسطوانة بوتاجاز خاصة بهما، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقه الأول عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابه العامة، وتمكن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد الأول ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن سكين.