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مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة بنها

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مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة بنها مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة بنها
لقى شخص مصرعه نتيجة حادث تصادم سيارتين أمام قرية السفاينة اتجاه مدينة بنها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

جاء ذلك فى بيان المديرية، أن مأمور مركز شرطة طوخ تلقى بلاغا بوجود مصادمة ومتوفى بطريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى أمام قرية السفاينة اتجاه بنها دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة مجهولة (فر قائدها هاربا بها عقب الحادث) اصطدمت بشخص مجهول الاسم والعنوان، مما أدى إلى تهشم رأسه وتمزيق جسده بالكامل وتعذر مناظرته، ولم يعثر معه على ثمة أوراق تفيد فى تحديد شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالى المنطقة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طوخ المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وأخطرت الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ورفع بصماتها والنشر بأوصافها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 37171 جنح مركز طوخ لسنة 2015م وجار العرض على النيابة.
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مصر 365