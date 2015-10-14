البحث عن هارب من حكم بالإعدام يكشف عن جريمتى اختطاف بالهرم

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بالاشتراك مع آخر هارب صادر ضده حكم بالإعدام فى خطف تاجر بالهرم، لإجباره على تسديد قيمة أرباح مبلغ مالى حصل عليه لاستثماره.

كما تمكن رجال المباحث من تحرير خادمة وزوجها تم احتجازهما بالإكراه، لاتهام مالكة الشقة لهما بالسرقة وجارى تكثيف التحريات للقبض على المتهم الصادر ضده حكم بالإعدام.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، تفيد بمكان تواجد عاطل صادر ضده حكم بالإعدام فى قضية قتل، وباقتحام الشقة التى يقيم بها لم يتم العثور عليه إلا أنه تم العثور على تاجر مختطف يدعى "و.م" تم ضبط عاطلين قاما باختطافه.

وبمواجهتهما اعترفا باختطاف التاجر بالاشتراك مع المتهم الهارب لعدم تسديد التاجر قيمة أرباح مبلغ مالى حصل عليه لاستثماره.

وأثناء اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة سمع رجال المباحث صوت استغاثة صادر من شقة مقابلة لشقة المتهمين، وتبين أن مالكة الشقة والمتهم الهارب اشتركا فى احتجاز خادمتها وزوجها لاتهامهما بالسرقة وضبط بحوزة مالكة الشقة طبنجة وطلقات، فأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وأحيل المتهمون إلى النيابة للتحقيق.