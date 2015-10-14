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إخلاء سبيل مدير مكتب تموين شبرا بضمان 10 آلاف جنيه فى إهدار أموال الدعم

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إخلاء سبيل مدير مكتب تموين شبرا بضمان 10 آلاف جنيه فى إهدار أموال الدعم إخلاء سبيل مدير مكتب تموين شبرا بضمان 10 آلاف جنيه فى إهدار أموال الدعم
أصدرت نيابة شبرا الخيمة قرارا بإخلاء سبيل مدير مكتب تموين شبرا الخيمة وصاحب محل تموين بضمان مالى 10 آلاف جنيه، لاتهامها بتسهيل استيلاء أحد أصحاب محلات على بطاقات تموينية ذكية والاستفادة من أموال الدعم.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث شبرا الخيمة بضبط "سيد. ا.م 58 سنة" مديرمكتب تموين بمنشية النصر بشبرا الخيمة، بتهمة مساعدة المواطن "ناجى. ص.ح 45 سنة " ، صاحب محل تموين فى الاستيلاء على البطاقة التموينية، واستغلال أموال الدعم الموجودة بها .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط عدد من بطاقات التموين و2 ماكينة صرف، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20008 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق .

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مصر 365

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