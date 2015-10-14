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فريد خميس: المستثمرون ملطشة للوزراء.. وتكلفة إنشاء مصنع بأمريكا أقل من مصر

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فريد خميس: المستثمرون ملطشة للوزراء.. وتكلفة إنشاء مصنع بأمريكا أقل من مصر فريد خميس: المستثمرون ملطشة للوزراء.. وتكلفة إنشاء مصنع بأمريكا أقل من مصر
قال رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس جمعية المستثمرين، إن المستثمرين أصبحوا ملطشة للوزراء والمديرين، مضيفا "كل وزير لا تدعمه يرفع رسوم الأراضى على المستثمرين".

وأضاف فريد خميس، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، "تكلفة الإنتاج أصبح مبالغ فيها، وأنا لدى مصانع فى الخارج لا أدفع لها تكلفة تساوى ما أدفعه فى ، فتكلفة إنشاء مصنع فى أمريكا أقل، وفى الصين مجانا".

وتابع رئيس جمعية المستثمرين: أحد وزراء الاستثمار ابتدع بدعة رسوم المطور الصناعية والتى تصل لـ 1200 جنيه، ووزير الاستثمار الحالى من أفضل الوزراء الذين تولوا، وكنت أتمنى استمراره عقب رحيل حكومة محلب".

وقال رجل الأعمال محمد فريد خميس، إن عنوان مؤتمر "رؤية على أرض الواقع"، استفزنا كمستثمرين، مضيفا "لم نتعود على أن نبنى على أرض الواقع" والذى شجعنا هو شخصية القائد الرئيس عبد الفتاح السيسى وإيمانه العميق بأن مصر تقدر أن تحقق ما تتمناه.

وتابع فريد خميس: "ولذلك ربنا بعت لنا نعمة أخرى هو اكتشاف الغاز الجديد، وعلى الرغم من أن الحكومة لم تتحدث عنه إلا أن حجم الصناعات التى سيخدمها الاكتشاف بلا حدود".


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