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وزير الصحة يصل الإسكندرية ويتفقد عددا من المستشفيات والمنشآت الطبية

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وزير الصحة يصل الإسكندرية ويتفقد عددا من المستشفيات والمنشآت الطبية وزير الصحة يصل الإسكندرية ويتفقد عددا من المستشفيات والمنشآت الطبية
وصل منذ قليل، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إلى مستشفى شرق المدينة فى أول زيارة له إلى محافظة الإسكندرية عقب توليه المنصب.

وبعد تفقد المستشفى، أجرى الوزير جولة على عدد من المنشآت الصحية الأخرى، من بينها المركز الطبى فى سان استيفانو ومستشفى جمال عبد الناصر ومستشفى سبورتنج ومستشفى الجمهورية، بمرافقة الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة وعدد من قيادات مديرية الصحة بالإسكندرية.
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