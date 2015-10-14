طائرات حربية تحلق فى سماء بورسعيد احتفالا بعيد القوات الجوية

حلقت منذ قليل، فوق سماء بورسعيد طائرات حربية تابعة للقوات الجوية المصرية.

وأكد مصدر مطلع لـ"اليوم السابع" أن مرور الطائرات الحربية فى سماء المدينة بكافة أنواعها المتمثلة فى الميراج وإف 16 وغيرها من الطائرات الحديثة جاء احتفالا بالعيد الـ42 للقوات الجوية والمتزامن مع احتفالات بنصر اكتوبر العظيم والعام الهجرى الجديد.

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