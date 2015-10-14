محافظ المنوفية نافيا تزوير شهادة الدكتوراه: موثقة بقنصلية مصر فى إنجلترا

نفى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ما أثير حول كون الدكتوراه الحاصل عليها مزورة، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وأشار المحافظ إلى حصوله على درجة الدكتوراه فى الإدارة العامة وموضوعها الإدارة المحلية بين العوار التشريعى والواقع التطبيقى بتاريخ 3- 7 -2014 من جامعة كامبرديج الدولية، وأن هذه الشهادة موثقة ومعادلة من الخارجية المصرية والقنصلية المصرية بإنجلترا.

وأضاف المحافظ أن رقم التوثيق فى القنصلية المصرية بإنجلترا يحمل رقم 1084 وموثقة بالخارجية المصرية من مكتب توثيقات الكائن فى أحمد عرابى برقم 4563 فى 16 - 9 2014، لافتا إلى أن الرقم السرى الخاص بالرسالة هو sis1687001 وقرار مجلس الجامعة بنشر الرسالة فى المكتبات العلمية بتاريخ 15- 8 2014 برقم 09025811.

وطالب محافظ المنوفية بتحرير الدقة قبل نشر أى خبر عبر شاشات الفضائيات أو الصحف.

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http://www.youm7.com/story/2015/10/14/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-/2387680#.Vh5D0vmqqko

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