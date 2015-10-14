مباحث الضرائب تضبط 9 حالات تهرب بـ800 مليون جنيه بالبحر الأحمر

شنت مباحث التهرب الضريبي بالبحر الأحمر حملة على المتهربين من سداد قيمة الضرائب بالاشتراك مع جمارك البحر الأحمر، وتحت إشراف اللواء محمد الشريف مدير الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبى والذى استغرقت 10 أيام بمدينة الغردقة وانتهت اليوم من عملها.

وباشر عمل الحملة العقيد محمد بهاء الدين رئيس فرع مباحث التهرب الضريبى لجنوب الصعيد، وأسفرت الحملة التى ترأسها العقيد محمد عيسى رئيس مباحث التهرب الضريبى بالبحر الأحمر عن ضبط 9 حالات تهرب ضريبى من منشآت سياحية وأخرى قيمتها 800 مليون جنيه.

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد من أصحاب الملاهي الليلة والكافتيريات السياحية المتهربة من الضرائب بقيمة 36 ألف جنيه.

وشارك مباحث التهرب الضريبى كل من حمادة العمدة وحاتم شكرى رئيسا أقسام التهرب الجمركى بجمارك البحر الأحمر فى حملة علي السيارات المهربه جمركيا وبها حظر جمركى ومخالفة لقواعد الجمارك بعدد 36 قضية بقيمة جمركية 55 ألف جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة مع المحاضر التي لم يتم التصالح معها.