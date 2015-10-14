بالفيديو.. 34 عاما على تولى مبارك السلطة.. قضى منها 30 فى الحكم و4 فى السجن

يعود اليوم بذكرى تكرر الاحتفال بها على مدار 30 عام، حين كان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك رئيسا لجمهورية مصر العربية، عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث كان مبارك هو نائبة، وتسلم مبارك السلطة فى 14 أكتوبر من عام 1981.

ولد محمد حسنى السيد مبارك فى 4 مايو 1928، وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981، حتى تنحيه فى 11 فبراير 2011، إثر ثورة25 يناير من نفس العام.

التحق مبارك بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية فى فبراير 1949، ثم تقدم للالتحاق بالكلية الجوية وتخرج منها عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية فى أبريل 1972، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، وفى عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب إغتيال السادات عام 1981 تم انتخابه كرئيس للجمهورية بعد استفتاء شعبى، لتكون فترة حكمه حتى تنحيه عام 2011 هى رابع أطول فترة حكم فى المنطقة العربية، من الذين هم على قيد الحياة حالياً، بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمنى على عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد على باشا.

بعد 30 عاما على كرسى الحكم جلس مبارك على كرسى الاتهام فى العديد من القضايا منها تهمة قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، وقد مثل كأول رئيس عربى سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة، أمام محكمة مدنية فى 3 أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012، ثم تم إخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطى يوم 21 أغسطس 2013، وتمت تبرئته فى 29 نوفمبر 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، إلا أنه فى 9 مايو 2015 تمت إدانته هو ونجليه فى قضية قصور الرئاسة وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.



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