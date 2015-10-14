أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. 34 عاما على تولى مبارك السلطة.. قضى منها 30 فى الحكم و4 فى السجن

Google+ Print
بالفيديو.. 34 عاما على تولى مبارك السلطة.. قضى منها 30 فى الحكم و4 فى السجن بالفيديو.. 34 عاما على تولى مبارك السلطة.. قضى منها 30 فى الحكم و4 فى السجن
يعود اليوم بذكرى تكرر الاحتفال بها على مدار 30 عام، حين كان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك رئيسا لجمهورية العربية، عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث كان مبارك هو نائبة، وتسلم مبارك السلطة فى 14 أكتوبر من عام 1981.

ولد محمد حسنى السيد مبارك فى 4 مايو 1928، وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981، حتى تنحيه فى 11 فبراير 2011، إثر ثورة25 يناير من نفس العام.

التحق مبارك بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية فى فبراير 1949، ثم تقدم للالتحاق بالكلية الجوية وتخرج منها عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية فى أبريل 1972، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، وفى عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب إغتيال السادات عام 1981 تم انتخابه كرئيس للجمهورية بعد استفتاء شعبى، لتكون فترة حكمه حتى تنحيه عام 2011 هى رابع أطول فترة حكم فى المنطقة العربية، من الذين هم على قيد الحياة حالياً، بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمنى على عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد على باشا.

بعد 30 عاما على كرسى الحكم جلس مبارك على كرسى الاتهام فى العديد من القضايا منها تهمة قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، وقد مثل كأول رئيس عربى سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة، أمام محكمة مدنية فى 3 أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012، ثم تم إخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطى يوم 21 أغسطس 2013، وتمت تبرئته فى 29 نوفمبر 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، إلا أنه فى 9 مايو 2015 تمت إدانته هو ونجليه فى قضية قصور الرئاسة وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا