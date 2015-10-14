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"طه" قتل ابنه الرضيع بسبب خروج والدته دون إذنه من المنزل فى الدقهلية

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"طه" قتل ابنه الرضيع بسبب خروج والدته دون إذنه من المنزل فى الدقهلية "طه" قتل ابنه الرضيع بسبب خروج والدته دون إذنه من المنزل فى الدقهلية
أمر المستشار إيهاب أبو عيطة المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية بحبس "طه.ا" أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل ابنه الرضيع لخلاف مع والدته فى منزلهما بمدينة المنزلة.

كان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث بشك مفتش الصحة فى مدينة المنزلة فى وفاة رضيع، فأمر باتخاذ اللازم وتوصل الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث المركز إلى أن خلاف بين والديه بسبب خروج والدته دون إذن ابيه الذى انفعل وألقى بالرضيع على الأرض ما أسفر عن وفاته.

وكشف تقرير الطب الشرعى أن عمر الرضيع حوالى 35 يوم ووفاته بها شبهة جنائية فألقت قوة القبض على والده .
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