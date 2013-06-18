سما المصري ترتدي النقاب في أغنيتها الجديدة... وتسخر من مرسي

المصري ساخرة من "الحوار الوطني" المذاع: "أبو نور بيقول نرمي إشاعة طيارة وصواريخ.. وكمان بيقول موقف مؤرف أه يا واد يا فشيخ"

كتب : أحمد العميد الثلاثاء 18-06-2013 17:59

على لحن أغنية "كعب الغزال" للمطرب محمد رشدي، عادت لتقدم نقدها اللاذع لتنظيم الإخوان والرئيس محمد مرسي، ساخرة هذه المرة من آخر مصائب النظام الحالي المتجسدة في تعامله مع ملف مياه النيل، والتي أدت إلى السماح لإثيوبيا باتخاذ قرار تحويل مجرى النيل للبدء في مشروع سد النهضة الذي سيحجب الكثير من مياه النيل عن.

تهاجم سما المصري بلهجة "إسكندرانية" سد النهضة الإثيوبي، وطريقة تعامل النظام الحاكم مع الأزمة، مستهزئة في كليبها الجديد على "يوتيوب"، بالحوار الوطني الذي عقدته الرئاسة مع قوى سياسية وأذاعته مباشرة دون على الحضور، الذي راحوا يكشفون عن أسرار وطرق حل الأزمة المصرية الإثيوبية بطريقة أثارت نقد وسخرية الرأي العام.

لم تشر الفنانة الاستعراضية إلى كارثة الحوار الوطني من بعيد فقط، بل واصلت السخرية من وقائعه وما جرى فيه من سقطات أعضائه والمشاركين فيه والاقتراحات الكارثية التي طرحت خلاله، "أبو نور بيقول نرمي إشاعة طيارة وصواريخ، وكمان بيقول موقف مؤرف أه يا واد يا فشيخ"، لينل الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثور، حظه من السخرية من حديثه في الحوار الوطني وما اقترحه من نشر شائعات لسعي مصر امتلاك طائرات متطورة، وكذا مواقفه المثيرة للريبة وإجراءه لقاءات سرية مع خيرت الشاطر وعمرو موسي.

أما عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فأخذ هو الأخر نصيبه من السخرية التي وزعتها المصري على أعضاء الحوار الوطني، الذي أسمته بـ"الخيبة والوكسة"، وذكّرته بموقف عمه الرئيس الرحال محمد أنو السادات حيال سد النهضة قائلة "آه يا عصمت بيه يا مظبطهم تحت الترابيزة ما تظبطنا، ابعت لاعيبة وظبطهم الله يرحم عمك مات قبل اليوم ده"، ساخرة من اقتراحه بالتأثير على الرأي العام الإثيوبي عن طريق لاعبي كرة القدم والفنانيين المصريين.

وللمرة الأولي تظهر سما المصري مرتدية "النقاب" في كليباتها الساخرة، ونوهت في بدايته بأن هذا الكليب ساخر وليس له علاقة بازدراء الأديان.