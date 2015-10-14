تعليم القليوبية: استبعاد مدير مدرسة الخصوص حال ثبوت ضرب الطلاب بـ"الشلوت"

أكدت ألفت فرغلى وكيل تعليم القليوبية، أنها سوف تستبعد مدير مدرسة الخصوص بالقليوبية، وتحيل الموضوع للنيابة الإدارية فى حالة ثبوت واقعة ضرب الطلاب بالشلوت فى المدرسة.

وتابعت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم، أنها قررت تشكيل لجنة من الشئون القانونية وإدارة المتابعة بالمديرية للتحقيق فى واقعة قيام مدير مدرسة الخصوص للغات بالتعدى على الطلاب بالضرب المبرح بعد تظاهر الطلاب، احتجاجا على واقعة محاولة اغتصاب إحدى زميلاتهن.

وأشارت فرغلى بأن اللجنة سوف تحقق فى الواقعة للتأكد من صحتها، مشيرة بأن الضرب والإهانة البدنية للطلاب ممنوع قانونا.

كان عدد من طلاب مدرسة الخصوص للغات قد تظاهروا للمطالبة بعودة حق زميلتهم التى تعرضت لمحاولة اغتصاب داخل المدرسة على يد مجهول، ولم يتم كشف الجانى حتى الآن.