محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد بمسجد النصر بالمنصورة

شهد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بالدقهلية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، وذلك بمسجد النصر بالمنصورة.

وتضمن برنامج الاحتفال تلاوة آيات من القران الكريم وكلمة ألقاها فضيلة الشيخ طه زيادة وكيل مديرية الأوقاف عن المناسبة العطرة والهجرة النبوية والدروس المستفادة وفى مقدمتها أهمية التخطيط المدروس للمستقبل والاستعانة بأهل الخير وأهل العلم والمعرفة.

ثم اختتم الاحتفال بتلاوة آيات من القران الكريم.

شارك فى الاحتفال القيادات التنفيذية والأمنية وقيادات الأزهر والأوقاف ومسئولى قطاعات المرافق والخدمات ومديرى الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة.

وقد قام محافظ الدقهلية بتقديم التهنئة لشعب مصر وشعب الدقهلية داعيا الله أن يكون هذا العام عام رخاء لمصر وأهلها، وعقب انتهاء الاحتفال بالمسجد التقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستمع إلى مشاكلهم ومطالبهم ووجه لرئيس حى شرق بالاستجابة والعمل على حل مشكلاتهم وفقا للإمكانيات المتاحة.



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