مستثمرو العاشر: أزمة الدولار ورسوم الطرق تتسبب فى توقف بعض المصانع

أكد عدد من مستثمرى العاشر من رمضان خلال اجتماعهم اليوم، أن أزمة الدولار وعدم تدبير البنوك الدولار للشركات الاستثمارية لشراء احتياجاتها من المواد الخام، يؤثر على الاستثمارات، ويؤدى إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج.

وقال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر خلال اجتماع المجلس للجمعية، إن عدم حصول المصانع على المواد الخام الخاصة بها والتى تعتبر أساسية فى عملية الإنتاج، سيؤدى بدوره إلى عدم وفائها بالالتزامات والتعاقدات الخاصة بعملية الإنتاج مما سيتسبب فى توقف الإنتاج وتعثر الشركات .

وطالب أعضاء المجلس خلال اجتماعهم بضرورة عقد اجتماع عاجل مع محافظ البنك المركزى لحل الأزمة للتيسير على المستثمرين، لافتين إلى أنه لا يوجد بديل ولا يمكن لنا كمستثمرين وضع مقترحات لأنها جزء من سياسة الدولة النقدية.

خلال الاجتماع أشار المهندس صبحى نصر صاحب مصانع لابواتية وسيراميكا الأمير إلى ما تقوم به الشركة الوطنية للطرق من تحصيل رسوم إضافية على سيارات النقل بدون أسس واضحة أو تسعيرة معروفة لجمع هذه الرسوم.

وطالب المستثمرون بضرورة إرسال خطاب لرئيس الشركة الوطنية للطرق بتوضيح أسباب التحصيل والأسس التى يتم على إثرها جمع رسوم بشكل جزافى وهو ما يزيد الأعباء المالية على الشركات الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة تكلفة المنتج، وبالتالى سيزيد سعر المنتج على المستهلك .

وشدد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر أنه إذا كانت هذه الرسوم تستخدم فى رصف الطرق فإننا جميعا مستعدون فى مساعدة الدولة ولن نكون عائقا لكن لابد أن نعرف طريقة احتساب هذه الرسوم والتسعيرة لها حتى يتسنى لنا إدماجها بشكل ثابت فى حساب المصروفات وسعر المنتج، مؤكدا أنه وردت لجمعية المستثمرين مئات الشكاوى بخصوص هذه الرسوم المتفاوتة وكل ما نطالب به تسعيرة موحدة معروفة.

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