جمعية مستثمرى العاشر: استضافة 3 وزراء خلال شهر لحل أزمة التأمين الصحى للعمال

أكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه سيتم عقد مؤتمر خلال شهر من الآن بحضور وزراء الصحة والإسكان والقوى العاملة ومحافظ الشرقية لوضع الحلول التنفيذية لمشكلة مستشفى التأمين الصحى بالعاشر وحل أزمة التأمين الصحى للعمال.

وناقش أعضاء جمعية مستثمرى العاشر من رمضان وفريق مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية التابع لمنظمة العمل الدولية، خلال اجتماعهم اليوم بمقر جمعية المستثمرين بالعاشر، المشكلات التى تقابل قطاع العمال والشركات بمدينة العاشر من رمضان وعلى رأسها مشكلة التأمين الصحى للعمال بالتوازى مع نقص الخدمات فى المستشفى الوحيد بالمدينة وهى مستشفى التأمين الصحى .

كما ناقش الاجتماع بحضور الدكتور علاء مقلد مدير مديرية الصحة بالشرقية والدكتور سيد غريب مدير مستشفى التأمين الصحى، وأشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان والدكتورة دعاء شبانة مديرة الشئون الصحية والدكتورة رانيا مديرية الشئون الصحية وأعضاء منظمة العمل الدولية وبعض العاملين بالشركات، مشكلات تدريب العمالة على التكنولوجيا ومراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.



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