"الأوقاف" تشكل غرف عمليات لرصد مخالفات الدعاية بمساجد الإسكندرية

شكلت مديرية الأوقاف بالإسكندرية غرفة عمليات تباشر عملها يوم الجمعة القادم، بأحد المساجد الكبرى برئاسة الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل الوزارة وعضوية الشيخ محمد لطفى السباعى، مدير التفتيش المتابعة بالمديرية، والشيخ طه عبد الفضيل الديب، مفتش المتابعة بالمديرية.

وتبدأ غرفة العمليات عملها فى الثامنة صباحا وحتى نهاية اليوم، لرصد مخالفات المرشحين للانتخابات البرلمانية المستغلين للمساجد فى الدعاية.

وأكد الدكتورعبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرفة العمليات ستكون جاهزة للتعامل مع الخارجين عن القانون وتحرير بيوت الله من أهل الشر وأعداء الوطن.

وأضاف أن مديرية الأوقاف تسقف بكل حزم الجمعة القادمة ضد الأحزاب الدينية التى ستحشد بعد صلاة الجمعة واستغلال المصلين فى الدعاية لأفكارهم المتطرفة والتلاعب بمشاعر المصلين.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف أنها ستشكل غرف عمليات بجميع إدارات الأوقاف بالمحافظة برئاسة كل مدير مديرية وعضوية 20 عضوا من مفتشين ورؤساء الأقسام مهمتهم التوجه الى الصلاة فى أماكن سرية لمتابعة خطبة الجمعة على مستوى أحياء ومدن ونجوع الإسكندرية، وتحرير محاضر ضد من يعتلى المنبر بدون تصريح وإخطار غرفة العمليات الرئيسية للعرض أولا بأول على رئيس القطاع الدينى لتكون الوزارة مطلعة على كل صغيرة وكبيرة بالإسكندرية.